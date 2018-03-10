Piknik dönüşü kaza: 5 yaralı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 5 kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Eruh Karayolu Taşbaşı mevkiinde piknikten dönen Zehra Tatlı, yönetimindeki 34 RA 8814 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdi. Kazada yaralanan Zehra T., Hasibe T., İrem A., Dilara A. ve Sabahat Ö. 112 Acil Servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kaza yapan aracı bulunduğu yerden çıkardı.
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