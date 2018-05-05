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Piknik dönüşü kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, piknikten dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza saat 23.00 sıralarında, Kaynaşlı Bıçkıyanı mevkiinde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bulunduğu Topuk Yaylası'ndaki göledin kenarında piknik yapan aile evlerine gitmek üzere yola çıktı. Hasan Perçin idaresindeki 81 FN 932 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Otomobil ters dönerken, Hasan Perçin, Duygu Perçin ve akrabaları Aynur Işık, Derya Işık ve Damla Işık yaralandı. Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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