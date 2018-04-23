Piknik için gittikleri ormanda kaybolan 3 genç 4 saat sonra bulundu

Denizli’de piknik yapmak için gittikleri ormanlık alana kaybolan 16 yaşındaki 3 arkadaş arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlık Parkı’nda meydana geldi. 16 yaşlarındaki Soner Selçuk, Erdem Bozok ve Ahmet Furkan Akkabak isimli 3 arkadaş piknik yapmak için park alanına gitti. Daha sonra bulundukları yerden daha fazla yükseğe çıkmak isteyen 3 arkadaş 2 saatlik bir yol yürüdükten sonra dönüş yolunu kaybetti. Kaybolduklarını anlayan gençler daha sonra 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerinde bölgeye polis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Arama Kurtarma Derneği ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 3 koldan kaybolan gençleri aramaya başladık. Yaklaşık 4 saat doğada kalan gençler daha sonra kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Gençlerin bulunması için yürütülen çalışmayla ilgili bilgiler veren AKUT Denizli Ekip Lideri Mehmet Zeybek, 112 Acil servisten gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini kaydederek, “İhbar geldikten sonra AKUT ekibimiz AFAD ile bölgeye ulaştı. Arama çalışması sonrası gençler bulunarak sağ salim aşağı indirildiler. Çok şükür bir şeyleri yok. Arkadaşlar bizlere konumlarını bildirdi tahmini olarak nerede olduklarını biliyorduk. Araçlarla gidildi ve çok zorluk çekilmeden onlara ulaşıldı. AFAD ve DAK ekibimizde oradaydı, 3 ayrı koldan arayarak arkadaşlarımıza ulaştık” dedi.