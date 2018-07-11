Piknik yaparken mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, piknik yaptıkları bölgede baraj kapaklarının açılması sonucu çayın su seviyesi yükselince mahsur kalan 4 kişilik Sarılı ailesi, itfaiye tarafından botla kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bakacakkadı Beldesi'nde meydana geldi. Bolu'nun Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı kapakları açılınca Filyos Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Çay kenarında piknik yapan 4 kişilik aile su seviyesini bir anda yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Çayın karşısına geçemeyen Ferdi Sarılı, eşi Zekiye, çocukları Edanur ve Elanur Sarılı için Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Çaya indirilen botla ailenin yanına giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra aileyi alarak karaya çıkarttı.
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