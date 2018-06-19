Piknikçiler tüfekle vurulmuş erkek cesedi buldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Fırat Nehri yakınlarında piknik yapanlar, Mehmet Salih Parlak'ın (25) cesedini buldu. Parlak'ın av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.
Olay, dün gece Nizip ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Nehri yakınlarında piknik yapanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkeği görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salip Parlak olduğu belirlenen kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Parlak'ın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılıyor.
FOTOĞRAFLI
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
ABD'de dev FETÖ operasyonu
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum