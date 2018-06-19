Piknikçiler tüfekle vurulmuş erkek cesedi buldu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Fırat Nehri yakınlarında piknik yapanlar, Mehmet Salih Parlak'ın (25) cesedini buldu. Parlak'ın av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Olay, dün gece Nizip ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Nehri yakınlarında piknik yapanlar, yerde hareketsiz yatan bir erkeği görünce durumu jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Salip Parlak olduğu belirlenen kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Parlak'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Parlak'ın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayın cinayet ya da intihar olup olmadığı araştırılıyor.

