HABER

Piknikte ayının saldırısına uğradı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 09:11 | Son Güncelleme

MUŞ’un Varto ilçesinde arkadaşıyla gittiği piknikte ayı saldırısına uğrayan Mehmet Koçhan yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Koçhan, "Herşey bir anda oldu.

Piknikte ayının saldırısına uğradı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde arkadaşıyla gittiği piknikte ayı saldırısına uğrayan Mehmet Koçhan yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Koçhan, "Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum" dedi.
Varto ilçesi'nde Bingöl dağları eteğindeki Leylek Yaylası'na dün öğle saatlerinde pikniğe giden iki arkadaştan Mehmet Koçan, ayının saldırısına uğradı. Ayının darbeleriyle su arkına düşen Mehmet Koçan, Ali ismindeki arkadaşının yardımı ile Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayının pençe ve dişleriyle vücudununun değişik yerlerinden yaralanan Mehmet Koçan, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Yaşadığına inanamadığını söyleyen Mehmet Koçan, "Piknik için gittiğimiz yerde yürürken karşımıza aniden ayı çıktı. Ayı benden ben de ayıdan korktum. Ayı bir anda üzerime saldırdı. Pençesiylede vurması sonucu su arkının içine düştüm. O sırada arkadaşım da bağırarak ayıyı korkutmaya çalışıyordu. Ali beni suyun içinde bırakıp gitti. Daha sonra yanıma gelen arkadaşım, sağlık ekiplerine haber verdi ve beni ambulansla gelip alarak hastaneye götürdü. Herşey bir anda oldu. Yaşadığıma inanamıyorum. Çok güçlü bir hayvan. Tek pençe darbesi ile beni metrelerce uzağa fırlattı. Çok şükür iyiyim. Yaralarıma dikiş atılarak taburcu edildim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Piknikte ayının saldırısına uğradı

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Kuştepe'ye operasyonun bilançosuKuştepe'ye operasyonun bilançosu
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralıTekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Survivor finalisti Nagihan Karadere isyan etti 'Pis iftiralarınız bitmedi. Topunuz baş edemediniz'

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Kavgayı ayırmak isteyen 3 kişi pompalı tüfekle vuruldu

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

Halk otobüsü şoförü direksiyon başında gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.