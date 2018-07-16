Piknikte kayboldu; havadan, karadan aranıyor (2)

23 SAAT SONRA BULUNDU
Çerkezköy'de ailesi ile birlikte gittiği piknikte dün akşam saat 18.00'de kaybolan Rıza Akpınar, yaklaşık 23 saat sonra, bugün saat 16.00 sıralarında bulundu. Akpınar'ın, kaybolduğu bölgeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki İstanbul'un Silivri ilçesinde, bir vatandaş tarafından bulunarak, Gümüşyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildiği belirtildi. Jandarmanın haber vermesi üzerine büyük sevinç yaşayan ailesi, Akpınar'ı almak için karakola gitti.
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