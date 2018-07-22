Piknikte park etme kavgası: 2'si polis 3 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesindeki Beyazsu piknik alanında polislerin de bulunduğu iki grup arasında araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Midyat ilçesinde bulanan Beyazsu'ya piknik amacıyla giden polisler, araç park etme nedeniyle bir grupla sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga yaşandı. Bıçak ve silahların kullandığı kavgada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

