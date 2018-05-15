Pınar Aydınlar tutuklandı…

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)-PINAR Aydınlar “Örgüt propagandası yapmak" suçundan kesinleşen 10 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklanarak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Pınar Aydınlar, Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) 2015 yılında aday olduğu dönemde seçim çalışmaları esnasında söylediği sözlere ilişkin, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Pınar Aydınlar, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydınlar'ın avukatı bu karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi' de Aydınlar'a verilen cezayı 10 aya düşürdü ve kararı onadı. Kesinleşen hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydınlar, bugün Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında kesinleşen karar yüzüne okunan Aydınlar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Aydınların 7,5 ay hapis yatacağı öğrenildi.
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