Pir Sultan Abdal, köyünde anıldı

İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 29'uncusu, halk ozanının köyü Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.

Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde etkinliklerle anıldı. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı öncülüğünde çeşitli derneklerin katılımı ile Banaz Köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikler, 2 Temmuz 1993'te Sivas Olayları'nda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Banaz köyü ekibinin semah gösterisinin ardından konuşmalar yapıldı, yerel sanatçılar konser verdi. Anma etkinliklerine kent dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, bu yıl anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenlediklerini söyledi. Kaplan, "Pir Sultan Abdal anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenliyoruz. Oysa ki biz Pir Sultan'ı Sivas'la barıştırmak için 4'üncüsünde oraya gitmiştik ve maalesef 33 aydınımızı, gencimizi orada katlettiler. Bu 25'inci yılı. Bir şehit ailesi benden bir istekte bulundu. Dedi ki 'Sivas Madımak acısı Kerbela acısından daha ağırdır' dedi. Çünkü Şah Hüseyin oraya giderken en azından savaşacağını bilerek gitti. Bizim gençlerimiz oraya sadece barışı götürdüler, kalemlerini götürdüler, kitaplarını götürdüler ama insanlık tarihinde Alevi tarihinde iki yangın vardır ki bunun sönmesi mümkün değil. Kerbela yangınının sönmesi mümkün değildir ve 2 Temmuz yangınının sönmesi mümkün değildir."

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz ise "Mevkilerimiz, makamlarımızı dışarıda bırakarak iki gün boyunca Pir'in huzurunda özümüzü dara çekip can olacağız. Pir Sultan Abdal'ın 500 yıl önce bu topraklarda yapmış olduğu mücadeleyi görünce o deyişlerini, sözlerini, oradaki duruşuna baktığımızda nasıl bir mücadele yapmış hayatında, yaşamın onun için çok önemi olmayan, dik duruşu ile nasıl da mücadele etmiş ve biz bugün 500 yıl sonra da olsa Pir Sultan Abdal'ımızı yaşadığımız, nefes aldığımız her gün mutlaka anacağız. Bizim için çok önemli bir büyüğümüz, ulumuz, onun için önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Etkinliklerde ünlü sanatçılar Arif Sağ, Tolga Sağ, Cengiz Özkan ve yerel sanatçılar konser verdi. Etkinlikte semah gösterileri de sunuldu. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Pir Sultan Abdal 29'uncu Geleneksel Kültür Etkinlikleri yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

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