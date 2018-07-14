HABER

Pir Sultan Abdal, köyünde anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

SİVAS'ta geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 29'uncusu, halk ozanının köyü Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.

İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 29'uncusu, halk ozanının köyü Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.

Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri olan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde etkinliklerle anıldı. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı öncülüğünde çeşitli derneklerin katılımı ile Banaz Köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikler, 2 Temmuz 1993'te Sivas Olayları'nda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Banaz köyü ekibinin semah gösterisinin ardından konuşmalar yapıldı, yerel sanatçılar konser verdi. Anma etkinliklerine kent dışından gelen çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, bu yıl anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenlediklerini söyledi. Kaplan, "Pir Sultan Abdal anma etkinliklerinin 29'uncusunu düzenliyoruz. Oysa ki biz Pir Sultan'ı Sivas'la barıştırmak için 4'üncüsünde oraya gitmiştik ve maalesef 33 aydınımızı, gencimizi orada katlettiler. Bu 25'inci yılı. Bir şehit ailesi benden bir istekte bulundu. Dedi ki 'Sivas Madımak acısı Kerbela acısından daha ağırdır' dedi. Çünkü Şah Hüseyin oraya giderken en azından savaşacağını bilerek gitti. Bizim gençlerimiz oraya sadece barışı götürdüler, kalemlerini götürdüler, kitaplarını götürdüler ama insanlık tarihinde Alevi tarihinde iki yangın vardır ki bunun sönmesi mümkün değil. Kerbela yangınının sönmesi mümkün değildir ve 2 Temmuz yangınının sönmesi mümkün değildir."

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Muharrem Yılmaz ise "Mevkilerimiz, makamlarımızı dışarıda bırakarak iki gün boyunca Pir'in huzurunda özümüzü dara çekip can olacağız. Pir Sultan Abdal'ın 500 yıl önce bu topraklarda yapmış olduğu mücadeleyi görünce o deyişlerini, sözlerini, oradaki duruşuna baktığımızda nasıl bir mücadele yapmış hayatında, yaşamın onun için çok önemi olmayan, dik duruşu ile nasıl da mücadele etmiş ve biz bugün 500 yıl sonra da olsa Pir Sultan Abdal'ımızı yaşadığımız, nefes aldığımız her gün mutlaka anacağız. Bizim için çok önemli bir büyüğümüz, ulumuz, onun için önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Etkinliklerde ünlü sanatçılar Arif Sağ, Tolga Sağ, Cengiz Özkan ve yerel sanatçılar konser verdi. Etkinlikte semah gösterileri de sunuldu. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Pir Sultan Abdal 29'uncu Geleneksel Kültür Etkinlikleri yarın yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

PARTNERCinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!Cinsel organından sürpriz yumurta çıktı nedeni ise olay!
Amasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulamasıAmasya'da jandarmadan 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması
Yozgat'da hububat ekili tarlada yangınYozgat'da hububat ekili tarlada yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Korkunç! Eşi, para karşılığı erkeklerle ilişkiye zorladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret kaç olacak? 'Yaş 25 bedel 15' iddiası

İlginizi Çekebilir

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta 1'i polis, 2 kişi intihar etti

Kahramanmaraş'ta 1'i polis, 2 kişi intihar etti

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Engelli kardeşine tecavüz edeni öldüren Yusuf için mahalleli sokağa döküldü

Engelli kardeşine tecavüz edeni öldüren Yusuf için mahalleli sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.