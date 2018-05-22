Pirinç çuvalında uyuşturucu taşıyan şoför tutuklandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri yaptığı aramada otobüsün bagaj kısmındaki şoföre ait pirinç dolu çuvalın içerisinde 200 gram metanfetamit ele geçirdi. Gözaltına alının şoför N.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, Umurlu Mahallesi yakınlarındaki polis arama noktasında bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Aydın'a otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşınca harekete geçti. Şüpheli otobüs Umurlu Mahallesi polis noktasında durduruldu. Yapılan aramada otobüsün bagaj kısmındaki şoföre ait pirinç dolu çuvalın içerisinde 200 gram metanfetamit ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü N.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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