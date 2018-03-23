Pırpırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde pırpır adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 55 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karasu - Kocaali duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu - Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde Kocaali istikametine gitmekte olan Cavit Çakır (55) idaresindeki pırpır ismi verilen tarım sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Pırpırın altında kalan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 55 yaşındaki Cavit Çakır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.