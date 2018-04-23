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Pişkin hırsızdan, el kol hareketi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 11:26 | Son Güncelleme

ADANA'da bilgisayar malzemeleri satılan işyerine girip 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayar çalan Nuri C.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da bilgisayar malzemeleri satılan işyerine girip 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayar çalan Nuri C. kendisini gören kişiye el kol hareketi yapıp gitmesini söyledi. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 13 Nisan'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bilgisayar malzemeleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde işyerine gelen yüzleri poşuyla kapalı Nuri C. ve yanındaki kimliği belirsiz diğer soyguncu, giriş yapısının yan tarafındaki bölmeyi kırıp iş yerine girdi. Dışarıda bekleyen, etrafı kontrol ederken Nuri C. ise içinde dizüstü bilgisayarların bulunduğu dolabın anahtarını aramaya başladı. Bir süre anahtar arayan Nuri C. yorulunca işyerinde bulunan sandalyeye oturarak dinlendi. Daha sonra bulduğu anahtarla, dolabı açan Nuri C.'yi yoldan geçen bir kişi fark etti. Dönüp içeriye bakan bu kişiyi fark eden Nuri C. ise el kol hareketi yaparak, gitmesini anlatmaya çalıştı. Korkan bu kişinin uzaklaşmasının ardından, Nuri C. 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayarı alarak birlikte olduğu arkadaşına verip işyerinden ayrıldı.

Sabah iş yerinin soyulduğunu fark eden Cevdet Bucak (52), güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hırsızın kendisini fark eden kişiyi uzaklaştırdığını görünce ikinci bir şok yaşayan Bucak, "Bu kadar olmaz, resmen vatandaşa sanki küfür ediyor gibi el kol hareketi yaparak kovmuş. Başvurumuzu yaptık, hırsızın yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Hırsızlıktan sabıkası olan Nuri C.'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenip polis tarafından yakalandı. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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