Pişmaniye kutusundan 21 gram metamfetamin çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde, pişmaniye kutusuna gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabaha karşı Denizli-Ankara karayolundaki denetim noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan G.A.'nın valizinde arama yapan polis, pişmaniye kutusu içine gizlenmiş 21 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. G.A., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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