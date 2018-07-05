HABER

Pişmaniye kutusundan 21 gram metamfetamin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde, pişmaniye kutusuna gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı.

Pişmaniye kutusundan 21 gram metamfetamin çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde, pişmaniye kutusuna gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirilen yolcu, gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabaha karşı Denizli-Ankara karayolundaki denetim noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan G.A.'nın valizinde arama yapan polis, pişmaniye kutusu içine gizlenmiş 21 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. G.A., gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSatanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...Satanist katliamaın detayları şoke etti buzdolabını açınca...
Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen açığa alındıÖğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen açığa alındı
Yüksek ses cinayetinde sanıklara 8'er yıl 9'ar ay hapis cezasıYüksek ses cinayetinde sanıklara 8'er yıl 9'ar ay hapis cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.