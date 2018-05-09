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Pişmaniye kutusundan uyuşturucu hap, çantadan tabanca çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL’dan Amasya’ya otobüsle gelen Mehmet İ.'nin (26) elindeki pişmaniye kutusunda 415 uyuşturucu hap, çantasında ise 4 tabanca ele geçirildi.

Pişmaniye kutusundan uyuşturucu hap, çantadan tabanca çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- İSTANBUL’dan Amasya’ya otobüsle gelen Mehmet İ.'nin (26) elindeki pişmaniye kutusunda 415 uyuşturucu hap, çantasında ise 4 tabanca ele geçirildi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, İstanbu’dan otobüs ile Amasya otogarına gelen Mehmet İ.’yi hareketlerinden şüphelenerek yakın takibe aldı. İhsaniye Mahallesi’ne gelen şüpheli, polisler tarafından durduruldu. Şüphelinin elinde bulunan pişmaniye kutusunda 415 uyuşturucu hap, çantasında ise 4 Baretta marka seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi. Mehmet İ., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Pişmaniye kutusundan uyuşturucu hap, çantadan tabanca çıktı

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