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Pitbull ile korkutan fuhuş çetesi polise karşı 24 saat gözetleme yapmış (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

18 KİŞİ TUTUKLANDI Yabancı uyruklu kadınları evlenme vaadi ile getirip kapattıkları evde pitbull cinsi köpekle korkutarak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI
Yabancı uyruklu kadınları evlenme vaadi ile getirip kapattıkları evde pitbull cinsi köpekle korkutarak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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