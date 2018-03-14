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Pitbull saldıran çocuk ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir tornacı dükkanında bağlı olan pitbull cinsi köpek, zinciri kırıp, bu sırada yoldan geçen ortaokul öğrencisi Soner Edis'e (12), saldırdı.

Pitbull saldıran çocuk ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir tornacı dükkanında bağlı olan pitbull cinsi köpek, zinciri kırıp, bu sırada yoldan geçen ortaokul öğrencisi Soner Edis'e (12), saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluşan, sol bacağı, hasar nedeniyle kesilme riski bulunan Edis, "Bir süre köpekle boğuştum, sonra zaten bayılmışım. Çok korktum, öleceğimi zannettim" dedi.
Olay, geçen pazar günü saat 12.00 sıralarında, Ege Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Tekel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Soner Edis, evinin yakınlarındaki bir okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynamak için evden çıktı. Yol üzerindeki bir tornacı dükkanında bağlı olan pitbull cinsi köpek, zincirini koparıp, Edis'e saldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan Soner Edis, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Edis, ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde, Edis'in sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği belirlendi.
Psikolojisi bozulan, sol bacağı hasar nedeniyle kesilebileceği belirtilen Edis, tedavi gördüğü hastanenin psikologları tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Kolları ve sol bacağı sargıya alınan Edis'in vücudundan doku alınarak, derin yaraların olduğu bölümlere eklenecek.
Olaydan sonra gözaltına alınan ve pazartesi günü adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekiplerince el kondu.
Olay anında çok korktuğunu ve öleceğini sandığını söyleyen Soner Edis, "Normalde zincirliymiş ama o gün bir şekilde koparmış zincirini. Bir anda üzerime saldırdı ve boğuşmaya başladık. O kadar bağırmama rağmen etraftan hiç kimse gelip yardım etmedi, hepsi öylece baktı. Köpeğin sahibi de aradan zaman geçtikten sonra gelip köpeği aldı. Olay bittikten sonra bayılmışım zaten" diye konuştu.

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Pitbull saldıran çocuk ağır yaralandıPitbull saldıran çocuk ağır yaralandıPitbull saldıran çocuk ağır yaralandı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu hayvanın beslenip ve yetiştirlmesi kesinlikle yasaklanmalı. besliyenede en az 20 yıl hapiz cezası verilmeli..
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