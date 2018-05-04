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Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 3 kadın, polis tarafından kurtarıldı.

Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırmışlar

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 3 kadın, polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili 2'si kadın, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adana ve Kozan polisi, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından, Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç eve operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda, evlerden birinde Gürcistan uyruklu 3 kadın bulundu. Kadınların ilçeye evlenme vaadi ile Gürcistan'dan getirildiği ve pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Polis, olayla ilgili 2'si kadın, toplam 18 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile 3 tüfek ve her evde bir pitbull cinsi köpek bulundu.
Öte yandan, Kozan Kalesi eteklerine çıkan bazı şüphelilerin de sürekli olarak yüksek noktalardan fuhuş yapıldığı iddia edilen evleri, olası polis baskınına karşı gözetlediği ve diğer şüphelilere haber verdiği de iddia edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Pitbull'la korkutarak fuhuş yaptırmışlarPitbull'la korkutarak fuhuş yaptırmışlarPitbull'la korkutarak fuhuş yaptırmışlarPitbull'la korkutarak fuhuş yaptırmışlar

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