HABER

Pitbullu fuhuş çetesi polis baskınına karşı 24 saat gözcülük yapıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde yabancı uyruklu kadınları dünyanın en tehlikeli köpek cinsi olan pitbul ile korkutularak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

ADANA, (DHA) Adana'nın Kozan ilçesinde evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde yabancı uyruklu kadınları dünyanın en tehlikeli köpek cinsi olan pitbul ile korkutularak zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 18 kişi ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çete üyelerinin fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için 24 saat gözcülük yaptığı belirlendi. Adana ve Kozan polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve düzenlenen fuhuş operasyonunda Gürcistanlı F.T. (23), G.Ö. (35) ve A.T. (26) adlı kadınlar kurtarılırken onları pitbul cinsi köpekle korkutan fuhuş yaptırdığı belirlenen CHP Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. gözaltına alındı. Pitbul cinsi köpeğe de el konuldu. YÜZDE 50 PAY ALIYORLARMIŞ Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan çete üyelerinin, ilçeye evlilik vaadiyle kandırıp getirdikleri yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırıldığı, kime zaman pitbul cinsi köpekle korkutuldukları, çetenin yüzde 50 pay aldığı, ayrıca müşterilerin de köpekle olayı kimseyi anlatmamaları için tehdit edildiği de belirlendi. Ayrıca fuhuş yapılan evlere polis baskınını önlemek için bazı çete üyelerinin 24 saat gözcülük yaptığı da anlaşıldı.Şüpheliler ifadelerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Gürcistanlı 3 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'Millet İttifakı' ne durumda? İşte son seçim anketi'Millet İttifakı' ne durumda? İşte son seçim anketi
Yasak aşk cinayetinde şok ifade! Yasak aşk cinayetinde şok ifade!
Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yargıtay'dan kaynanalara kötü haber! 'Gelin istemezse yapmaz'

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.