HABER

Pitbull’un parçaladığı çocuğa kimse yardım etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 12 yaşındaki Soner Edis, kendisine saldıran köpeğin zincirsiz olduğunu, 40 dakika köpekle boğuştuğunu ve kimsenin kendisine yardım etmediğini söyledi.

Pitbull’un parçaladığı çocuğa kimse yardım etmedi

Pitbull cinsi köpeğin saldırısı ile ağır yaralanan ve bacağının kesilme riski ile karşı karşıya kalan 12 yaşındaki Soner Edis, kendisine saldıran köpeğin zincirsiz olduğunu, 40 dakika köpekle boğuştuğunu ve kimsenin kendisine yardım etmediğini söyledi. Acılı aile, köpeğin bulunduğu dükkandaki kişilerin, saldırı anında dükkana kaçıp kapıyı da kilitlediklerini iddia etti.

Olay, geçen pazar günü İzmir’deki Ege Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Tekel Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Soner Edis, arkadaşlarıyla top oynamak üzere evden çıktı. Edis, sanayi sitesindeki bir tornacının önünde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan çocuk, ağır yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Edis’in, sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi. Sol bacağındaki hasar nedeniyle bacağının kesilmesi riski ile karşı karşıya kalan ve psikolojisinin bozulması sebebiyle bazen kendini evinde sanan Soner Edis, şu anda kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyor. Edis’in tedavisi hastanede sürüyor.

“Kimse yardım etmedi”
Olay günü top oynamaya gitmek için evinin yakınındaki sanayi sitesinden geçtiğini belirten Soner Edis, “Ben top oynamaya gidiyordum. Köpek üzerime atlayıp bacağımı ve kolumu ısırdı. 40 dakika köpekle boğuştum. Ben dükkanın önünden geçerken köpeğin zincirini görmedim. O an çok korktum. Öleceğimi sandım. Kimse bana yardım etmedi, ellemediler” dedi.

"Çocuğumu paramparça gördüm"
Dokuz çocuğundan biri olan Soner’in durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten acılı baba Reis Edis de, “Olay günü Menemen ilçesindeydim. Kızım bana telefon açınca durumu öğrendim. Çocuğumu paramparça gördüm, baktım tanıyamadım. Beş gündür hastanede çocuğumuzun iyileşmesini bekliyoruz. Bazı doktorlar iyi olduğunu söylüyor, bazıları ayağının kesilebileceğini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım” diye konuştu.

“Çocuğum yarım adam oldu”
Pitbull cinsi köpeklerin bakılmasının yasak olduğunu vurgulayan baba Edis sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün benim canımı yaktı, yarın başkasının canı yanar. Yetkililerin bu duruma bir el atması lazım. Benim çocuğum yarım adam oldu. Derdimi kime anlatayım. Şu an tek derdim çocuğumun sağlığına kavuşması. Çocuğumun yanına gidemiyorum, ona bakınca bayılacak gibi oluyorum. Çocuğun psikolojisi bozuk. Bazen kendisini evde sanıyor. ‘Neden televizyonun yerini değiştirdiniz?’ diyor.” Reis Edis, köpeğin sahibinin kendisini aradığını ancak kimseyle konuşacak durumda olmadığını söyledi.

“İçeriye girip kapıyı kilitlemişler”
Soner Edis’in annesi Yıldız Edis, da acı olayı şu sözlerle anlattı: “Köpek bağlı değilmiş ve çocuğun üzerine koşturmuş. Kimse de yardıma gelmemiş. Hatta köpek çocuğumu parçalarken dükkan önündekiler içeri girip kapıyı kilitlemişler diye duyduk. Bu insanlık değil. Ben olsaydım, bir çocuğu köpek parçalasaydı kendimi üzerine atardım. Çocuğumun psikolojisi iyi değil. Her yeri kırık. Sadece çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum.”

Pitbull’un parçaladığı çocuğa kimse yardım etmedi

Pitbull’un parçaladığı çocuğa kimse yardım etmedi

Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti!
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

İlginizi Çekebilir

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

13 yaşındaki kızın itirafı ölüme götürmüştü! Dehşete düşüren gerçek gün yüzüne çıktı!

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

Ortaokulda hademe skandalı: 'Çay ocağında sıkıştırıp...'

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

İzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.