Pitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı (2)

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, parkta arkadaşlarıyla oynarken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ve yüzüne 52 dikiş atılan İdil Büyükbüce, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Kardeşi Kaan ile oynamak için parka gittiklerini söyleyen Büyükbüce, "Biz oyun oynarken köpek parka daldı. Herkes kaçmaya başladı. Üç arkadaşım kaçmayı başarırken o köpek benim üstüme atladı. Köpek ile cebelleşirken benzinlikten olayı gören 6-7 kişi beni kurtarmaya geldi. Bizden önce daha önce çok kişiyi ısırmış. Olayın ardından hemen hastaneye gittim. Yüzüme 30 tane, kulağımın arkasında 14 tane, kulağımın içinde ve kafamda da 8 dikişim var" dedi.

Köpeğin saldırdığı sırada parkta oynayan diğer çocuklar ise köpeğin havlayarak parka girdiğini ve İdil Büyükbüce'ye saldırdığını belirterek, "Köpek canavara dönmüştü. Saldırmaya yer arıyordu" dedi.

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