Pitbullun saldırdığı 12 yaşındaki İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, parkta arkadaşlarıyla oynayan İdil Büyükbüce (12), sahipsiz pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından güçlükle kurtarılıp, hastaneye kaldırılan İdil'in yüzüne 52 dikiş atıldı. Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Yarımay Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, parkta oynayan çocuklardan İdil Büyükbüce'ye saldırdı. Köpeğin yüzünü ısırdığı İdil, çevredekiler tarafından güçlükle hayvandan ayırıldı. Saldırı sırasında parktaki çocuklar ve aileleri panik yaşadı. Kanlar içinde kalan İdil, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzüne 52 dikiş atılan İdil, taburcu edilirken, yüzünün sağ kısmında derin ısırık izleri meydana geldi. Pitbull saldırısının şokunu üzerinden atamayan İdil'in babası Bilal Büyükbüce, "Kendini bilmez, densiz birinin beslediği pitbull cinsi köpek, kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak, öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikayet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen, başka çocuğun başına gelmesin" dedi. Olayın ardından araştırma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından belirlediği Yusuf E.'yi köpeğin sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

