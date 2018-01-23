HABER

Piyalepaşa Bulvarı'nda çöp kamyonu dehşeti: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu. Kazada 2'si temizlik işçisi 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çağlayan'dan Piyalepaşa'daki çöp arıtma tesisine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kamyonun arkasındaki 2 temizlik işçisinden Mehmet Kuk araçtan düşüp yaralandı, diğeri atlayarak kurtuldu. Kamyon seyir halindeki 3 araca çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Yan dönen çöp kamyonu içinde sıkışan sürücü Hasan Karakazan çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı. Kazada, 2 temizlik işçisiyle kamyonun çarptığı araçlardan birinde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİRİ DÜŞTÜ DİĞERİ ATLAYIP KURTULDU

Çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi "Biz çöp kamyonunun arkasındaydık, birden bire söför dengesini mi kaybetti ne olduysa sarsılmayla arkadaşım düştü. Ben kendimi yere attım" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Doğum gününde dehşet anları!

Doğum gününde dehşet anları!

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı

Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı

Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.