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Piyasa değeri 55 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Adana polisi yaptığı iki operasyonda piyasa değeri 55 milyon lira olan 114.5 kilo eroin ve 340 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilk operasyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda gerçekleştirdi.

Adana polisi yaptığı iki operasyonda piyasa değeri 55 milyon lira olan 114.5 kilo eroin ve 340 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilk operasyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda gerçekleştirdi. Otobandaki bir dinlenme tesisinde park halindeki kamyondan şüphelenen ekipler, harekete geçti. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Kamyonda yapılan aramalarda ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmayınca bu kez devreye narkotik detektör köpeği ‘Şans’ girdi. Dedektör köpek, kamyonun dingilinde yer alan sağ ve sol tekerleklere uyarı verince, ekipler önce her iki lastiği de yerinden çıkarttı. Daha sonra levyeyle gevşetilen lastikler, spiral ile kesilerek içine gizlenen tam 114.5 kilo eroin ve ‘Skunk’ olarak bilinen ’genetiği değiştirilmiş esrar’ ele geçirildi.
D-400 Karayolu’nda yapılan ikinci operasyonda ise ekipler, şüphelendikleri kapalı kasa bir kamyonu durdurup, kapsamlı arama yaptı. Narkotik detektör köpeği ‘Coco’, aracın kasasındaki 19 koliye uyarı verdi. Koliler tek tek aşağıya indirilip incelendi. Dedektör köpek, çelik pistonlara uyarı verince pistonlar bir atölyede açılarak piyasa değeri 8.5 milyon lira olan 340 bin hap ele geçirildi.
İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin ise 55 milyon lira olduğu öğrenildi.
Operasyonları değerlendiren Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Daha önce de söylediğimiz gibi gençlerimizi ve geleceğimizi çaldırmayacağız. Uyuşturucunun kökünü kazıyıncaya kadar bu konudaki mücadelemiz, büyük bir kararlılıkla devam edecek. Bu alandaki mücadelemizde en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Onların da katkı ve desteğiyle bu mücadelede başarı elde ediyoruz. Adana’da göreve başladığım günden bu yana 700 zehir taciri tutuklandı. Teşkilatımız, 7 gün 24 saat çalışıyor" dedi.

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