Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasaya sahte para süren 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları tespit etti. Polis tarafından tespit edilen şüpheliler ile kaçtıkları araç ile yakalandı. Araç içerisinde bulunan S.B., D.Ç., T.Y., S.B., Ç.N.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.