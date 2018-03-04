Piyasaya sahte para süren şüpheli tutuklandı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde piyasaya sahte 20 TL'lik banknot sürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan bir kişi, tutuklandı. Yapılan operasyonda ayrıca 126 adet sahte 20 TL'lik banknot ele geçirildiği belirtildi.

İlçe merkezinde son bir hafta içerisinde özellikle sahte 20 TL'lik banknot paralarla alışveriş yapıldığına yönelik şikayetlerin artması üzerine polis, harekete geçti. Halk pazarında esnafı dolaşıp araştırma yapan polis, şüpheli kişinin eşkalini belirledi. Dün saat 17.00'de eşkali belirlenen şüpheli, yolda yürürken polis tarafından görülünce takibe alındı. Kaldığı otel odasında yakalanan 50 yaşındaki Sadun K., gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada ise sahte para basımında kullanılan bir renkli yazıcı (fotokopi cihazı) ile 126 adet sahte 20 TL'lik banknot ele geçirildi. Otel odasında ayrıca 355 adet sahte para basmak için kullanılan A5 boyutunda kağıt ve basımı yapılan sahte paralara güvenlik şeridi yapımı için, iskambil kağıdından hazırlanan düzenek ve maket bıçağı bulundu.

Bu arada şüpheli Sadun K.'nın, sahte 20 TL'lik banknotla bir aspirin satın aldığı eczaneden, 2 adet gripin adlı ilaç çaldığı da ortaya çıktı. Daha önce de, ikisi sahte para olmak üzere üç ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunan Sadun K., parada sahtecilik ve işyerinden hırsızlık suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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