Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında

Eskişehir’de bir müşterisine götürdüğü pizzaya apartman içinde tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Eskişehir’de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü. Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi. Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye ardından pizzayı müşteriye pizzasını teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.
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