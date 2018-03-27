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Pizzaya tükürmenin altından şantaj çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntülerin suç şebekesi tarafından bilinçli olarak kaydedildiği ve pizza şirketinden şantajla 1 milyon lira istendiği iddia edildi.Eskişehir’de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir’de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntülerin suç şebekesi tarafından bilinçli olarak kaydedildiği ve pizza şirketinden şantajla 1 milyon lira istendiği iddia edildi.
Eskişehir’de bir kuryenin pizzaya tükürdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin bilinçli olarak çekildiği ve pizza şirketine bu görüntülerle şantaj yapılarak 1 milyon lira istendiği öne sürüldü.
Firma yetkilisi Feyzal Güler, konunun mahkemeye taşındığını söyledi. Güler, yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:
“Bize yeni işe giren bir kurye. Olayın gelişme şekli başka. Bu organize bir şebekenin işi. Bu görüntü bilinçli olarak kamera önünde çekilmiş. Sonra bu görüntü ile bize döndüler ve 1 milyon TL şantaj yolu ile para istediler. Bizim şirket avukatımız ile onların avukatı görüştü. Şirket avukatımızdan, karşı tarafın avukatı, “elimizde bu görüntüler var 1 milyon TL para istiyoruz. Aksi taktirde bunu yayınlayacağız” demiş. Bizim avukatımız da bunu yazılı olarak gönderin, değerlendirelim diyor. Bunun üzerine karşı tarafın avukatı yazılı 500 bin lira istediklerini belirten yazılı bir belge geçiyor. 500 bin lira bizden para istiyorlar. Biz bunu aldık Eskişehir’de Organize Suçlardan sorumlu savcıya suç duyurusunda bulunduk. Biz mahkemeye verdik. Savcı da bu vatandaşları çağırıp ifadelerini aldıkları gün, görüntü çıkmaya başladı.”

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