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PKK, Afrin’den kaçan sözde 2 komutanını infaz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde 2 askeri kanat sorumlusunun örgüt içinde yargılanıp infaz edildiği ortaya çıktı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu" kapsamında şu ana kadar 197 nokta kontrol altına alındı.

Afrin’e yönelik düzenlenen operasyonda bölgeden kaçan terör örgütü PKK’nın sözde 2 askeri kanat sorumlusunun örgüt içinde yargılanıp infaz edildiği ortaya çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı "Zeytin Dalı Operasyonu" kapsamında şu ana kadar 197 nokta kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO’nun başarılı operasyonları nedeniyle bölgede sivillerin Afrin’den çıkışını engelleyen terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey sorumlularının kaçmaya başladığı istihbarat birimleri tarafından belirlendi.
Öte yandan, terör örgütü PKK’nın sözde komutanlarından Heval Baz’ın teröristlerden temizlenen Kefer Cenne ve Şiran bölgelerinin sözde askeri kanat komutanları A.Z. ve T.K’yi sorgulayıp, korumalarına infaz ettirdiği ortaya çıktı. Zeytin Dalı
Operasyonu kapsamında ele geçirilen Kefer Cenne köyünde PKK/PYD’nin büyük bir eğitim kampı olduğu, burada Suriye’deki tüm militanların eğitildiği, özellikle örgütün bu bölgeyi kaybetmemek için özel yetiştirilmiş militanlarla savaştığı ancak 300’e yakınının etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sözde iki askeri kanat sorumlusu komutanın çatışmada stratejik hata yapıldığı gerekçesiyle infaz edildiği öğrenildi.
19 Şubat’ta örgüt elebaşı Murat Karayılan’ın Kefer Cenne’ye geldiği ve bölgedeki sözde sorumluları toplayarak, “Türkiye daha fazla ilerleyemeyecek” şeklinde konuşma yaptığı ileri sürülmüştü.

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