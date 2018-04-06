HABER

PKK bağlantılı matbaaya yapılan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında, kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına geçtiğimiz günlerde operasyon yapmış, yapılan baskında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında, kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına geçtiğimiz günlerde operasyon yapmış, yapılan baskında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. 22 şüpheliden 20’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “Silahlı terör örgütü üyeliği" ve “Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Özgür Gündem’in yerine faaliyet gösteren Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ile Azadiye Welat matbaasına yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, matbaa makineleri, yasaklı yayınlar, polisin el koyduğu bilgisayarlar ve gözaltına alınan şüpheliler yer alıyor.

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
Yangından kaçış anı kameradaYangından kaçış anı kamerada
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.