PKK lehine slogan atan gruba polis müdahalesi: 6 gözaltı

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin barajı aşmasından sonra gösterilerde bulunup terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'nin resmi olmayan sonuçlara göre barajı aşmasından sonra Menemen'in Asarlık Mahallesi'nde, bir grup sokakta gösteri yaptı. Gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan atıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, slogan atan gruba müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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