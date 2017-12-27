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PKK operasyonunda 43 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 19:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, eylem hazırlığındaki bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 59 şüpheliden, aralarında örgütün kadın bombacısının da bulunduğu 43'ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın kentte eylem hazırlığı yaptığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Örgüte yardım ve yataklık eden, aynı zamanda sosyal medya üzerinden de örgütün propagandasını yapan 65 kişi belirlendi. Ekipler eş zamanlı olarak kent merkezi ile Menemen, Kemalpaşa, Tire, Torbalı ve Aliağa ilçelerinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınanların arasında PKK'nın dağ kadrosuyla doğrudan bağlantılı kişilerin de olduğu belirlendi.

Bu arada gözaltına alınanlardan N.E.'nin PKK'nın kadın bombacısı olduğu ortaya çıktı. N.E.'nin 10 yıl önce patlayıcı madde bulundurmaktan yakalanarak tutuklandığı ve kısa bir süre önce de salıverildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında N.E.'nin de bulunduğu 43'ü tutuklandı. Diğer zanlılar için de ev hapsi kararı verildi.

Operasyon kapsamında 6 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

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