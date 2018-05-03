PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi (2)

PKK PROPAGANDASI YAPAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 6 kişiden Mehmet Ö. ile Ali Ü. tutuklandı. Remzi A., Selman T., Süleyman Y. ve Ercan T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

