PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 1 Mayıs öncesi, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, 1 Mayıs öncesi bölücü terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmayla, örgütün propagandasını yaptığı saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ve bu tüfeğe ait 902 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 283 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerden İlyas S., Erbil U ise ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Mehmet Ö., Remzi A., Selman T., Süleyman Y., Ali Ü.ve Ercan T. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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