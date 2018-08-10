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PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP vekil adayı ve 3 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan ve 24 Haziran seçimlerinde aralarında HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı'nın da bulunduğu 4 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

KAYSERİ,DHA) KAYSERİ'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan ve 24 Haziran seçimlerinde aralarında HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı'nın da bulunduğu 4 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, HDP Milletvekili adayı Zenun Orta'nın kardeşi A.O, N.Y. ve A.E. polis tarafından gözaltına alındı. TEM polislerinin eve yaptığı baskında 2 uzun namlulu silah, 82 silaha ait fişek, 104 kaleşnikof silaha ait fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.

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