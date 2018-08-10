PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP vekil adayı ve 3 kişi adliyede  

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı olan Kenan Maraşlı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Kenan Maraşlı, HDP Milletvekili adayı Zenun Orta'nın kardeşi A.O., N.Y. ve A.E. polis tarafından gözaltına alındı. TEM polislerinin evde yaptığı aramada, 2 uzun namlulu silah, 82 silaha ait fişek, 104 kalaşnikof fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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