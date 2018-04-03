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PKK propagandası yapan şüpheli garda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR polisi, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan F.Y.'yi garda yakalandı.

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR polisi, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aranan F.Y.'yi garda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan F.Y.'yi Eskişehir Garı'nda yakaladı. Gözaltına alınan F.Y.'nin TEM Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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