PKK propagandası yapmak suçundan aranan şahıs yakalandı

Eskişehir’de hakkında PKK propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 1 şahıs tren garında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu 4’üncü Sulh Ceza Hakimliğince ‘Terör örgütü PKK’nın propagandası yapmak’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Fehmi Y.’yi düzenlenen operasyonla Eskişehir Tren Garı’nda yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.