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PKK propagandasından aranan şüpheli Amasya’da yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 17:52 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI Şırnak'ta terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Amasya’da gözaltına alınan Yusuf Ü., adliyede Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Şırnak'ta terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Amasya’da gözaltına alınan Yusuf Ü., adliyede Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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