PKK propagandasından aranan şüpheli Amasya’da yakalandı (2)

SERBEST BIRAKILDI
Şırnak'ta terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Amasya’da gözaltına alınan Yusuf Ü., adliyede Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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