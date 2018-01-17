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PKK sempatizanı katibi bilgisayarından çıkanlar ele verdi!

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 09:56 | Son Güncelleme 2 saat önce

Bakırköy Adliyesi’ndeki bir mahkemede katip olarak çalışan Ayşegül A.’nın bilgisayarında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın videosu ve fotoğrafları ele geçirildi. Öcalan fotoğrafı önünde poz da veren Katip hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten de ihraç edilen katip Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

PKK sempatizanı katibi bilgisayarından çıkanlar ele verdi!

Ayşegül A., Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir katip görevlendirildi. Bu katip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan katip, bilgisayarın D sürücüsünde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.

BİLGİSAYARINDAN ÖCALAN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise erkek bir şahsın terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD terör örgütüne ait bir bez parçası ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.

235 kişi terör örgütü propagandasından gözaltında

FOTOĞRAFI KABUL ETTİ

Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkek şahsın ise kayını olduğunu belirtti. Şüpheli katip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'Terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.

İHRAÇ EDİLDİ

Katip Ayşegül A. ve kayını Turan Etem A. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen katip, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Öcalan Bakırköy Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
devlette çalışan akpli pkklı ve cemaatliler temizlense ülke 10 numara olur
@erkan_1975_bazzz Eyy gerizekalı, Akp li olmayan bir hükümet pkklı çalışanları temizlermi hiç devletten ?
chkp-c lilere kalsın ülke diyorsun yani.göbek adın zekiye miydi.
@erkan_1975_bazzz bencede
@erkan_1975_bazzz allah sana fırsat vermez inşallah belliki sapla samanı iyiyle kötüyü ayırt edemiyorsunuz
Bu nasıl iş kardeşim!? Katip olabilmek için mülakattan geçiyor, üstüne sicil soruşturması yapılıyor... Bunlar o zaman nasıl tespit edilemiyor? Ülkenin haline bak. Her taraf yol geçen hanına dönmüş. Allah belanızı versin. Kökünüz kurusun inşallah.
Kardeşim kız belkide aşık olmuştur adama,akp li vekillerinde feytullah gülenle pozları var boy boy..
@mehmet_1985_mrvus fettullah gülenin terörist olduğu bilinmiyordu .fakat öcalanın terörist olduğunu ben üç yaşımdan beri biliyorum. yaşım 40. yani fark burada. farkı anla diyecem fakat kapasitenden şüpheliyim
@yildiz_1972_tairc ustam ben 43 yaşındayım kendimi bildim bileli fethullah gülenin terörist olduğunu biliyorum. siz çok kıymetli hocamız derken biz tehlikeyi söylüyorduk ak parti ve savunanlar hadi canım diyordunuz. seversiniz sevmezsiniz bitsin bu hasret diye yüzlerce videonuz var
@yildiz_1972_tairc ama başka bir sorun var. Esafın birisine tam 10 yıl önce bir FETÖ'den tutuklu birisi iş icabı telefon açmış ve o telefon konuşmasını yaptığı için hapse atıldı. O zaman Fethullah Gülen terörle mi yargılanıyordu. Buna bakarsan Sayn şuanki CB ve eski CB bile telefonla konuştu. Şuanki CB ile kol kola Ekrem Dumlanlı ile AYM'ye parti kapatılmasın diye beraber yürüdüler. Hadi buna cevabın ne.
ohal kaldırılsın diyen?
İşe alırken Adli soruşturma nın iyi yapıldığını gösteriyor.
yüzünü ne diye gizliyorsunuz bırakın deşifre olsun bölücü
torpil patlamis...
işe girdikten sonra şerefsizlik, aşağılık, yalakalık yaptı ise devlet ne yapsın. kanı bozukmuş bu şerefsiz memurun, devletten aldığı maaşa üzülürüm sadece ama, başına jandarma'mı dikçez ulan Müslüman Türkiye düşmanı hainler. çamur atmak için fırsat kollayan pislikler. amerika sevicileri. sen onu bırak chp. nin ist. ilçe başkanına bi bak ne demiş. adi kadın.onu eleştir . devleti değil...
bunlara maaşta veriyoruz yazık
torpil patlamis
OOO BU NEKİİ YAAAA BAŞIMIZDAKİ ZAMANINDA MEYDANLARDA AĞLIYARAK NE OLURSAN OL GEL DİYORDU YAA:(((
@benzinci Siyaseti bilmediğin bu kadar belli. peki feyo geldimi baasına gelecekleri biliyordu ABD DE Yollamadı çünki böyle birine ihtiyacı var
Olabilir milletin ekmeğiyle oymayın işe geri alın kızı
gidin fetöyle boy boy resimleri olan vekilerride ağır ceza mahkemesinde yargılayın o zaman hersey dökülür tabbiki hakkıyla adaletli şekilde ama artık insanlarımıza ye kürküm ye olmuş .....
Yargıda çalışan biri olduğu için Karar doğru olabilir fakat göreceli adalet bence. Bu kızın yaptığını bazıları o bayrakları o fotoları gösterilerde ankara ve istanbulun göbeğinde sallıyorlar, hemde onca polis ve basının önünde. ayrıca eskiden buna izin verilmezdi.
Allah'tan FETÖ'cü değilmiş.FETÖ'cü olsa hapse girerdi. PKK'lı olmak AKP nazarında ayrıcalıktır malum. Eee Bahçeli bile Öcalan'ı savunmaya başladı artık. Kimin ne mal olduğu belli oluyor, ama artık herkesin gözüne sadece kendi istediklerini gösteren gözlük taktılar.
eee işte her önüne geleni yerleştirerirseniz öyle yerlere böyle olur....
insan bu kadarı aptalca olur belki aptalca değildi saçını sarıya boyattiktan sonra aptal olmus:)
Polis asker adliye emniyetle ilgili tüm birimlerden kürtler çalıştırılmamalıdır bence. Çoğu pkk sempatizanı gibi. 1980 sonları 90 başlarında kürt köylerini basıp bebekleri bile öldüren pkkya kin gütmez Türk halkına babalanıyorlar. Anlamıyorum bu kürtleri
Bu katipler ve benzer adliye görevlileri yüzünden, örgüt üyelerine erkenden haber gidiyor ve kolluk kuvvetlerinin çalışmaları boşa gidiyor. Özellikle Adliye ve kamu kurumu personeli istihdam edilmeden önce yeterince araştırma yapılmalı...
pkk lının yüzü nie kapatılıyor?
Bu tür insanlar yediği ekmeğe ihanet ederse sonunu kendi düşünsün,bundan sonra apocugu baksın kendine salak karı.
Polis asker adliye emniyetle ilgili tüm birimlerden kürtler çalıştırılmamalıdır bence. Çoğu pkk sempatizanı gibi. 1980 sonları 90 başlarında kürt köylerini basıp bebekleri bile öldüren pkkya kin gütmez Türk halkına babalanıyorlar. Anlamıyorum bu kürtleri.
gurur duyun bunlarla ne zaman girmiş hangi hükümet zamanında katip olmuş araştırın bi zahmet
İYİ DE BU KATİP İŞE NASIL ALINMIŞ. ADLİYELERE ALINAN HERKESİN SINAVI KAZANSALAR BİLE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIYOR. UYGUN OLMAYANLAR ELENİYOR. GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPANLARDA SORGULANMALIDIR.
Burası Türkiye.
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