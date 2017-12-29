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PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 14:51 | Son Güncelleme 41 dakika önce

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta roketatar, havan, 2 bin 582 adet tüfek mühimmatı, el yapımı patlayıcı ve 53 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonları sürüyor.Merkeze bağlı Yarpuz Köyü sınırları içerisinde bulunan Kokarca Sırtı bölgesinde sürdürülen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇTİSığınakta yapılan aramada, 6 anti tank sevk fişekli roketatar silahı mühimmatı, 4 sevk fişeksiz roketatar silahı anti personel mühimmatı, 53 kilo amonyum nitrat, 10 adet roketatar silahı sevk fişeği ve kutusu, 3 el bombası fünyesi, 2 adet 60 mm'lik havan tahrip mühimmatı, basmalı EYP düzeneği, 5 litre bidon içerisinde etrafına tesiri güçlendirmek amacıyla çivi bantlanmış amonyum nitrat, fünye girişi olan eyp düzeneği, çabuk nişan alma aleti, fotoğraf makinesi, Kanas silahına ait keskin nişancı dürbünü, gündüz el dürbünü, batarya havzası, 300 gram çivi, akü şarj aleti, akımölçer cihazı, 700 metre kablo, 20 adet büyük pil, 9 adet anahtar takımı, tornavida, 650 adet 7,62 mm bixi silahı mühimmatı, 900 adet 7,62 mm kaleşnikof silahı mühimmatı, Bin 32 adet 5,56 mm m-16 silahı fişeği, 4 av tüfeği fişeği, çeşitli giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na incelenmek üzere gönderilirken, taşınması ve bulundurulması yasak olanlar da yerinde imha edildi. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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