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PKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 16 Temmuz günü Şenkaya ilçesi Köroğlu Mahallesi kırsalında yürüttüğü operasyon sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde sığınak bulundu. Teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta yapılan aramada, 500 gram plastik patlayıcı, 12 elektrikli fünye, 2 piknik tüpü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler ve sığınak imha edilirken, İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla sürdürülen operasyonların devam ettiğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

PKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçtiPKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti

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