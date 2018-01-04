PKK sığınağında patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçti

TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, biri sığınakta, patlayıcı yapımanda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak buldu. Sığınakta yapılan aramada, 20 kilo amonyum nitrat, 5 şarjör kütüklüğü, 1 el dürbünü, 1 sırt çantası, 50 metre hortum, 1000 metre ip, 2 sera naylonu, 700 metre kablo, EYP yapımında kullanılan 35 boru, 3 büyük hilti, 4 kazma, 1 kürek 30 testere, 3 battaniye, 30 ampül, 50 tüp başlığı, 12 koli A-4 kağıdı, 10 enjektör ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, sığınak da kullanılmaz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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