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PKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

 TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınıkta, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak bulundu.

PKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulundu

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 sığınıkta, patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Tunceli merkez ve Nazımiye ilçesi kırsallarında yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 metre kablo, 4 pil bloğu, 4 dolu mutfak tüpü, 13 boş mutfak tüpü, 3 akü, 5 terörist kıyafeti, 7 çift mekap ayakkabı, 7 mont, 5 litre motor yağı, 7 gaz lambası, 1 soba, 10 soba borusu, 1 banyo kazanı, 8 battaniye, 7 adet 50 kiloluk kova, çok miktarda kalem pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Sığınaklar ve yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
PKK VE TİKKO'NUN ŞEHİR YAPILANMASINA 4 TUTUKLAMA
Tunceli'de bir hafta önce düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri PKK ve TKP/ML-TİKKO adına şehir merkezinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

FOTOĞRAFLI

PKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulunduPKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulunduPKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulunduPKK sığınaklarında bomba düzenekleri ve yaşam malzemeleri bulundu

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