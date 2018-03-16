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PKK üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ’de, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi, yol kontrolünde yakalandı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi, yol kontrolünde yakalandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, Yeni Köprü jandarma kontrol noktasında, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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