PKK üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 2 kişi, yol kontrolünde yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, Yeni Köprü jandarma kontrol noktasında, yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.