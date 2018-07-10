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PKK üyesi Manavgat'ta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptırmak isteyen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.Y.

PKK üyesi Manavgat'ta yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptırmak isteyen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.Y. (33) polis tarafından yakalandı. M.A.Y., tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası'nca, 'PKK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası verilen M.A.Y.'nin ilçeye geldiği ihbarı üzerine araştırma başlattı.
M.A.Y.'nin İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yapmaya çalıştığını tespit eden ekipler, gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.A.Y., tutuklandı.

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