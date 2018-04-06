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PKK yapılanması davasında sanıklara ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de terör örgütü PKK tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası Kırşehir’de yapılan operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 3’ü tutuklu 21 sanıklı karar duruşmasında sanıklara 12 yıl ile 1 yıl arasında değişen cezalar verildi.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, S.Ö.,Ş.L., ile tutuksuz yargılanan 18 sanık ve avukatları katıldı.

Kayseri’de terör örgütü PKK tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası Kırşehir’de yapılan operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 3’ü tutuklu 21 sanıklı karar duruşmasında sanıklara 12 yıl ile 1 yıl arasında değişen cezalar verildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, S.Ö.,Ş.L., ile tutuksuz yargılanan 18 sanık ve avukatları katıldı. HDP İl Başkanı D.R., ise duruşmaya SEBGİS yöntemi ile katıldı.
HDP yöneticileri mahkemede savunmalarının ardından haklarındaki iddiaları reddetti.
Savunmaların ardından tutuklu sanıklar, D.R., 12 yıl S.Ö., Ş.L., 10 yıl 6 ay A.Ç., 3 yıl 9 ay M.Ş., 2 yıl 1 ay S.T.,Y.H.,M.K.,E.K.,A.S.,H.Ş.K.,H.B.,E.O,B.Ş 7 yıl 6 ay H.G.,E.K.,A.H.A.,S.Ç., 1 yıl 6 ay O.K., ve M.Ö ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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