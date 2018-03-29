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PKK yapılanmasındaki üniversite öğrencisine 9 yıl 9 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın üniversite yapılanmasında yer aldığı gerekçesi ile yargılanan üniversite öğrencisi 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı.Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık A.S., ile avukatı katıldı.

Terör örgütü PKK’nın üniversite yapılanmasında yer aldığı gerekçesi ile yargılanan üniversite öğrencisi 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı.
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık A.S., ile avukatı katıldı. Mahkeme heyetine savunma yapan A.S., hakkında ki iddiaları reddetti.
Tanık ifadeleri ve dijital verilerle PKK’nın üniversite yapılanması için İstanbuldan gelen M.A.B.,’nin düzenlediği toplantılara katılıp katılmadığı sanık A.S.,’ye soruldu. Sanık A.S., toplantılara katılmadığını beyan etti.
Mahkeme sanık A.S.,’ye terör örgütü üyeliğinden 9 yıl 09 ay hapis cezası verdi.

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